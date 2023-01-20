Антифранцузский митинг в Буркина-Фасо

В столице Буркина-Фасо, Уагадугу, прошел митинг против военного присутствия Франции в стране. Об этом информирует Day.Az со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, на демонстрации собрались несколько сотен человек. Они скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны военного контингента Франции, поджигали французские флаги, убирали ими мусор.

"Мы хотим показать Франции, что она нам больше не нужна", - сказал один из протестующих Адама Савадого.

Как сообщает агентство, митинг не сопровождался насилием, пострадавших не зафиксировано.