Сильное наводнение в Сербии

На юго-западе и юге Сербии в муниципалитетах Приеполе, Сьеница, Нови-Пазар, Брус, Тутин, Куршумлия и Прокупле объявлен режим ЧС из-за наводнения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на национальный телеканал.

Отмечается, что сильные дожди, которые с четверга на пятницу перешли в снегопад, привели к разливу реки Ибар.

К борьбе с последствиями стихии активно подключилась армия страны. На юго-западе Сербии эвакуировали 84 человека.

На севере Косово и Метохии наводнение произошло в северной части муниципалитета Косовская-Митровице и городе Звечан. Сложная ситуация наблюдается в муниципалитете Лепосавич. Дома, расположенные на берегу Ибара, уже пришлось покинуть 120 семьям.

Реки вышли из берегов и в центральной Сербии - районах Драгачево и Чачака. Коммунальные службы проводят усиление насыпей.