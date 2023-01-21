https://news.day.az/world/1530367.html Минфин США предрек глобальный кризис
Минфин США предрек глобальный кризис
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса из-за невозможности США выплачивать долги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам "без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис". Последствия на себе может ощутить каждый американец.
"Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру", - поделилась Йеллен.
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