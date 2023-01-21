Вложения в фонды развивающихся стран превысили рекорд

За прошедшую неделю международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордные $12,7 млрд. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), передает Day.Az.

Чистый приток клиентских средств в фонды акций и облигаций emerging markets (EM) достиг рекордного за все время наблюдений значения - $12,7 млрд. Неделей ранее притоки в фонды EM составили всего $3,6 млрд. В фонды developed markets было инвестировано на отчетной неделе только $9,2 млрд, что более чем вдвое ниже инвестиций неделей ранее, отметили в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что такая ситуация положительно повлияет на ситуацию в экономике. Кроме того, общее улучшение ситуации может также помочь снижению инфляции в США, что повлияет на ожидания по ключевой ставке ФРС.

Аналитики посчитали, что в ближайшие недели средства в фонд развивающихся стран продолжат поступать. Кроме того, чем лучше Китай справляется со своим экономическим ростом, тем больше будут вложения. Однако до сих пор сохраняются риски замедления экономики США.