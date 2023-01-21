Начался "бум" морской добычи нефти по всему миру

По всему миру зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти из-за возросшей потребности в энергоносителях, сбоев поставок на фоне конфликта в Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным исследовательской компании Westwood Global Energy Group, в конце 2017 года из около 600 буровых установок, доступных для аренды, были задействованы только 63%, в декабре 20222 года этот показатель достиг уже 90%.

Такие компании, как Transocean, Valaris, Noble сдают буровые установки в аренду и обслуживают их. Два года назад нефтяные компании платили им менее $200 тыс. ежедневно за аренду буровых нефтяных установок, год назад цена выросла до $300 тыс., а в начале 2023 года превысила $400 тыс.

Как отметили в нефтедобывающих компаниях, цены на топливо в последнее время упали, но стоимость нефти все еще существенно превышает себестоимость. Кроме того, морская добыча нефти дороже бурения на суше, поэтому таким проектам нужно больше времени на самоокупаемость. А если ускорится глобальный переход на "зеленую" экономику, спрос на нефть может упасть.

По данным газеты, бум морской добычи нефти может помочь экономике некоторых развивающихся стран, среди которых Гайана, расположенная в Южной Америке. Лидеры этого списка - США, Мексика и Норвегия.