Перезагрузка Китая положительно повлияет на международную торговлю

Правительство Китая в последние месяцы сигнализирует о различных изменениях и политических разворотах, что может положительно повлиять на международную торговлю. Об этом пишет Project Syndicate, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение последних двух месяцев руководство Китая объявило или сигнализировало о намерении провести целый ряд крупных политических разворотов, в частности, внезапно отменив жесткие коронавирусные ограничения. Из-за этого западные инвесторы смотрят на будущее международного рынка с оптимизмом и надеются на будущие перспективы, отметили в публикации.

По данным издания, Китаю мало отменить лишь ограничения для изменения экономики, но нужно также направить ее на верный путь, в частности вернув в политическую систему прагматизм и честную обратную связь. Если получится это сделать, то новый экономический ландшафт будет показывать хорошие результаты в течение многих лет.

Авторы статьи посчитали, что ранние решения властей Китая по ограничению спекулятивных вложений в недвижимость и защите прав работников были вполне верными. Просто все действия должны быть прозрачными, с проведением необходимых консультаций.