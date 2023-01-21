Маск усилил свою охрану

Основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter Илон Маск боится похищения, поэтому значительно усилил меры безопасности в своем доме и в доме своего отца. Об этом родитель миллиардера Эррол Маск рассказал изданию The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Маска-старшего, теперь в доме бизнесмена оборудовали систему высокотехнологичных камер, электрические ограждения и круглосуточное наблюдение. Помимо этого, Маск вооружил своих охранников "до зубов".

"Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни. Я не боюсь за себя, но я действительно боюсь, что с Илоном может что-то случиться, хотя вокруг него около 100 охранников", - заявил Эррол Маск.