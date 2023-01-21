Титул самой старой женщины планеты перешел жительнице Испании

Самой пожилой женщиной планеты стала жительница Испании Мария Браньяс Морера. Сейчас женщине 115 лет и 323 дня, говорится на сайте Мировых рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что титул перешел к Морера после смерти на 119-м году жизни француженки сестры Андрэ (настоящее имя - Люсиль Рандон).

Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года в испанской семье. Через восемь лет она с родственниками вернулась в Испанию. Последние 22 года женщина живет в доме престарелых, где сообщают, что испанка находится в добром здравии.

Отмечается, что долгожительница с помощью дочери ведет аккаунт в Twitter, где делится мудростью.

"Я думаю, что долголетие - это в том числе и удача. Удача и хорошая генетика", - говорит Морера.