https://news.day.az/world/1530464.html Несколько человек пропали без вести во время наводнения в Сербии - ВИДЕО
Несколько человек пропали без вести во время наводнения в Сербии - ВИДЕО
Сербия прямо сейчас переживает наводнения. Мощными потоками уносило людей, есть погибшие и пропавшие без вести. Не по сезону теплая погода растопила снег в горах на юго-западе страны, а циклон принес ливни. Оползни разрушили дороги, которые превратились в грязные бурлящие реки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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