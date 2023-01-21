Несколько человек пропали без вести во время наводнения в Сербии

Сербия прямо сейчас переживает наводнения. Мощными потоками уносило людей, есть погибшие и пропавшие без вести. Не по сезону теплая погода растопила снег в горах на юго-западе страны, а циклон принес ливни. Оползни разрушили дороги, которые превратились в грязные бурлящие реки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В семи муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыты большинство детских садов, школ и государственных учреждений. Перекрыта железная дорога, которая связывает Сербию с Черногорией. А в северной Африке, в Тунисе - невиданная зима. Уже несколько дней идет снег и стоят морозы до минус четырех градусов. Снегопады стали причиной многочисленных аварий на дорогах, некоторые трассы пришлось перекрывать.