В Германии выступили за расширение присутствия Германии и Европы в Африке

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир выступил за более активное участие Германии и Европы в обеспечении продовольственной безопасности в Африке в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в субботу в преддверии международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не должны оставлять поле деятельности авторитарным государствам, которые действуют там и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", - утверждал Оздемир. В настоящее время правительство ФРГ договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", чтобы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам. Центральным элементом является передача опыта.

Оздемир также отметил, что "гуманитарная помощь всегда должна быть само собой разумеющейся, однако она также всегда носит краткосрочный характер". "Возможно, в будущем цель должна заключаться в том, чтобы строить зернохранилища вместо отправки мешков с зерном", - подчеркнул глава Минсельхоза ФРГ.

Кроме того, министр указал на согласованную на глобальном уровне цель по искоренению голода в мире к 2030 году.

В конференции, организованной в рамках международной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине, принимают участие представители правительств более 70 стран. Международная "Зеленая неделя" проходит с 20 по 29 января в немецкой столице уже в 87-й раз. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. Выставку посещают более 400 тыс. человек.