Беспорядки в Перу спровоцировали дефицит меди в мире
В связи с идущими уже почти два месяца протестами и беспорядками третий по величине медный рудник Перу, Лас Бамбас, который принадлежит китайской компании MMG, с 3 января 2023 г. практически не отгружает медный концентрат из соображений безопасности, так как заблокирован протестующими. Также сталкивается с ограничениями добывающая в Перу медь на руднике "Антапаккай" компания Antapaccay Glencore Plc. (принадлежит международному сырьевому трейдеру Glencore), передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.
Акции протеста, спровоцированные отставкой и арестом левоцентристского экс-президента страны Педро Кастильо, идут в Перу с 7 декабря 2022 г. В ряде регионов страны, включая столичный, еще в середине декабря введен режим чрезвычайного положения.
19 января в Лиме прошел очередной протестный марш сторонников Кастильо, значительная часть участников - представители индейского населения юга страны. Протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте, досрочных выборов и новой конституции, которая заменит благоприятную для бизнеса, принятую во времена правого лидера Альберто Фухимори в 1990-х гг. Также демонстранты выступают против экономического неравенства, бедности и высоких цен.
Акции протеста привели к столкновениям с полицией в Лиме и других городах Перу. Аэропорты Арекипы и Куско приостановили работу. Дороги блокированы сторонниками Кастильо в 18 из 25 регионов страны.
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