Беспорядки в Перу спровоцировали дефицит меди в мире

В связи с идущими уже почти два месяца протестами и беспорядками третий по величине медный рудник Перу, Лас Бамбас, который принадлежит китайской компании MMG, с 3 января 2023 г. практически не отгружает медный концентрат из соображений безопасности, так как заблокирован протестующими. Также сталкивается с ограничениями добывающая в Перу медь на руднике "Антапаккай" компания Antapaccay Glencore Plc. (принадлежит международному сырьевому трейдеру Glencore), передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.