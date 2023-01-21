Биткойн растет более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в субботу ускорил рост и торговался на уровне $23 056 (+10,01%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 14:01 по бакинскому времени. В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $23 тыс. 19 августа 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 14:29 по бакинскому времени, стоимость биткойна замедлила рост и находилась на уровне $22 892 (+9,43%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".