Енот свалился с потолка и сорвал заседание чиновников в Мексике
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В мексиканском Акапулько заседание городского совета сорвалось по очень неожиданной причине. В мэрии планировали бюджет на следующий год, но в обсуждение неожиданно вмешался енот, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Енот свалился сверху, проломив потолочное покрытие. Чиновников, которые к тому моменту явно заскучали, эффектное появление гостя заметно взбодрило.

От испуга маленький зверь носился по кабинету, пока не выбежал в открытую дверь. Надо заметить, местная Ратуша - просто идеальное место для визита енотов. Она расположена посреди парка, где бродит много мелких животных. И все же непоятно, как енот попал внутрь здания, при этом еще сумел забраться в потолок.