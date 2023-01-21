Енот свалился с потолка и сорвал заседание чиновников в Мексике

Енот свалился сверху, проломив потолочное покрытие. Чиновников, которые к тому моменту явно заскучали, эффектное появление гостя заметно взбодрило.

От испуга маленький зверь носился по кабинету, пока не выбежал в открытую дверь. Надо заметить, местная Ратуша - просто идеальное место для визита енотов. Она расположена посреди парка, где бродит много мелких животных. И все же непоятно, как енот попал внутрь здания, при этом еще сумел забраться в потолок.