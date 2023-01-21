https://news.day.az/world/1530483.html Енот свалился с потолка и сорвал заседание чиновников в Мексике - ВИДЕО
Енот свалился с потолка и сорвал заседание чиновников в Мексике - ВИДЕО
В мексиканском Акапулько заседание городского совета сорвалось по очень неожиданной причине. В мэрии планировали бюджет на следующий год, но в обсуждение неожиданно вмешался енот, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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