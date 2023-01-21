Во Франции проходят масштабные акции протеста, сопровождающиеся насилием со стороны полиции

Во Франции проходят масштабные акции протеста.

Как сообщает в субботу Day.Az, массовые протесты связаны с предлагаемыми пенсионными реформами.

В Лионе, Бордо, Марселе и Тулузе к протестам присоединились также машинисты поездов, работники общественного сектора и нефтеперерабатывающих заводов.

Во время акций протеста в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими, десятки протестующих были арестованы.

Напомним, что в ходе общенациональных забастовок против планов по повышению пенсионного возраста во Франции 19 января более миллиона человек присоединились к акциям протеста на улицах Парижа и других городов Франции.

Французские профсоюзы объявили, что забастовки и протесты в течение января продолжатся. Они заявили о проведении 31 января еще одной крупной акции протеста.

Из-за акций протеста нарушена работа общественного транспорта, многие школы закрыты.

Представляем видеокадры с фактами насилия полиции против протестующих во Франции.