Огромный тюлень выполз на улицу и устроил переполох в Австралии

В австралийском Пойнт-Лонсдейле огромный тюлень выполз на улицы города, попытался проникнуть на единственную заправку населенного пункта и вызвал настоящий переполох. Инцидент произошел 20 января, сообщили в издании Mail Online, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Животное, в котором местные жители опознали морского слона по кличке Генри, уже неоднократно вылезало на пляжи. В этот раз тюлень решил пойти дальше и отправился на разведку в городок в полутора часах езды от Мельбурна.

Настойчивый зверь прополз до самой заправки, где пытался разбить окно, поскольку увидел собственное отражение. За передвижением морского слона следили сотни прохожих, которые ни разу до этого не видели морских обитателей посреди проезжей части.