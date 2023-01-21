Фермеры устроили акцию протеста в центре Берлина

Сотни фермеров и представителей природозащитных организаций со всей Германии в субботу приняли участие в акции протеста в центре Берлина, требуя от властей предпринять больше усилий для развития сельского хозяйства. Демонстрация состоялась на фоне проходящей в Берлине международной ярмарки "Зеленая неделя". Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в субботу сотни людей, выступающих за быстрые изменения в сельском хозяйстве, собрались у Бранденбургских ворот. Многие несли с собой транспаранты и плакаты. Также к главной достопримечательности германской столицы прибыли фермеры с 55 тракторами. В воздухе можно было увидеть большие воздушные шары с надписями "Агробизнес убит!" или "Защитите насекомых". Всего в демонстрации, как пишет DPA, планировали принять участие 10 тыс. человек.

Прибывшие фермеры вручили министру продовольствия и сельского хозяйства Германии Джему Оздемиру ноту протеста. "Мы ожидаем значительно большего от министра сельского хозяйства Оздемира и федерального правительства", - заявила представитель движения "Мы устали от этого!" Инка Ланге, имея в виду политику правящей коалиции в области сельского хозяйства.

Движение "Мы устали от этого!" выступает за справедливые цены производителей, социальные льготы, которые делают возможным экологическое потребление, и увеличение площади сельскохозяйственных угодий для выращивания сельхозпродукции для людей, а не для кормов.

Международная "Зеленая неделя" проходит с 20 по 29 января в немецкой столице уже в 87-й раз. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. Они обсуждают актуальные проблемы отрасли. Выставку посещают более 400 тыс. человек.