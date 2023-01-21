Многотысячная акция протеста в Мадриде

Около 30 тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против действующего правительства.

Об этом сообщили в представительстве кабинета министров в столице Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Митинг начался днем на площади Сибелес, где расположена мэрия. Участники требуют отставки правительства и действующего премьер-министра Педро Санчеса. Помимо этого, протестующие утверждают, что вышли высказать свою позицию "в защиту конституции" и "единой и процветающей Испании". К митингующим присоединились некоторые оппозиционные политики.

"Мы предупреждаем об ухудшении нашей демократии, ослаблении нашего государства и серьезной эрозии институтов. Мы выступаем против того, что правительство поддерживается и защищается сепаратизмом, тоталитарным популизмом и преемниками политического фронта [баскской террористической группировки] EТА", - заявили организаторы протестов.