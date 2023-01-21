В Париже мужчин начали наряжать в юбки

В Париже сейчас проходит неделя мужской моды, которая, на первый взгляд, выглядит не такой уж и мужской.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сразу несколько знаменитостей появились на показах в юбках.

В таком виде прошелся по подиуму актер Роберт Паттинсон, накинув полушубок. Многие сравнили этот наряд с образом советской пенсионерки. Его коллега Люсьен Лависконт предпочел юбку макси. Очень похожий на женский наряд выбрал южнокорейский певец Джей-Хоуп, звезда группы BTS.

Бренд Dolce&Gabbana нарядил своих моделей в блестящие топики и прозрачные водолазки с узорами. Но нашлись и те, кто решил попробовать добавить в свой образ мужественности. Правда, немного странным способом. Французский актер Лукас Браво изобразил на лице капли крови, чем только породил множество вопросов.