28 человек погибли при сходе снежной лавины в Китае

Трагедия произошла на тибетском шоссе на юго-западе Китая в районе города Ньингчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там в результате схода лавины погибли 28 человек. Завалило участок дороги, ведущей в тоннель.

Автомобили на этом отрезке попали в ловушку и были засыпаны снегом. К поисковой операции власти подключили более тысячи спасателей.

Найти удалось 53 выживших, пятеро из них серьезно пострадали. Поисково-спасательная операция завершилась вечером 20 января.

Спасатели считают, что причиной схода снежной лавины могли стать сильные порывы ветра и повышение температуры воздуха.