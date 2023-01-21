https://news.day.az/world/1530519.html 28 человек погибли при сходе снежной лавины в Китае - ВИДЕО
28 человек погибли при сходе снежной лавины в Китае - ВИДЕО
Трагедия произошла на тибетском шоссе на юго-западе Китая в районе города Ньингчи.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там в результате схода лавины погибли 28 человек. Завалило участок дороги, ведущей в тоннель.
Автомобили на этом отрезке попали в ловушку и были засыпаны снегом. К поисковой операции власти подключили более тысячи спасателей.
Найти удалось 53 выживших, пятеро из них серьезно пострадали. Поисково-спасательная операция завершилась вечером 20 января.
Спасатели считают, что причиной схода снежной лавины могли стать сильные порывы ветра и повышение температуры воздуха.
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