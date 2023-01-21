Талибы заявили о готовности создать специальные силы для защиты проекта газопровода ТАПИ

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило, что готово создать специальные силы для обеспечения безопасности транснационального проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"С восстановлением Исламского Эмирата Афганистана в стране была обеспечена полная безопасность, что дает больше возможностей для реализации этого проекта сейчас, чем когда-либо прежде", - говорится в заявлении аппарата вице-премьера правительства талибов по экономическим вопросам.

"В случае необходимости Исламский Эмират готов сформировать специальную силу для защиты проекта. Исламский Эмират Афганистан рассматривает восстановление страны и оживление ее экономической инфраструктуры как свою обязанность и считает, что политическое, безопасное и экономическое процветание региона является общей ответственностью государств-членов", - говорится в заявлении.

В официальном заявлении по экономическим вопросам относительно ТАПИ и других национальных проектов, опубликованном в субботу вечером, говорится, что "значительный экономический проект на региональном уровне был инициирован еще во время первого правления талибов в Афганистане (1996-2001 гг.), "но американская оккупация Афганистана вызвала задержку в его завершении".