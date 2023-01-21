В Турции задержан один из руководителей ИГ

Подозреваемый, обвиняемый в участии в террористической деятельности в турецком Газиантепе, взят под стражу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Он оказался одним из руководителей террористической организации ИГ.

Согласно заявлению провинциального управления безопасности. задержанный ранее группами антитеррористического отдела Х.А. идентифицирован, как "командующий службы безопасности Ракки" и "губернатор Ниневия" при террористической организации ИГ.

После завершения необходимых процедур он был доставлен в здание суда, по решению которого взят под стражу.