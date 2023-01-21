Швеция должна принять незамедлительные меры для борьбы с нападками на ислам

Швеция должна принять незамедлительные меры для предотвращения ненавистнических провокаций против Турции и борьбы с теми, кто нападет на ислам.

Об этом глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

Подчеркнув, что шведские власти не могут прикрываться такими отговорками, как свобода слова и собраний, Алтун сказал: "Так называемые протестующие - провокаторы, полные решимости посеять семена ненависти в отношении Турции и ислама. Шведские власти должны осознать тот факт, что существуют террористические группы, которые стремятся помешать Швеции вступить в НАТО, подрывая ее отношения с Турцией", - отметил Алтун.

Заявив, что так называемый протест перед посольством Турции в Швеции является еще одним примером организованной пропагандистской деятельности террористической организации РПК, Алтун указал, что Турция права, настаивая на том, чтобы Швеция сотрудничала с ней в борьбе с терроризмом до вступления в НАТО.