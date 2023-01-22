Швеция пытается оправдаться перед Турцией

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию.

Об этом в Twitter написал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения", - отметил он.

Очередная акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана - публичное сожжение Корана - прошла перед посольством Турции в оцепленной полицией зоне в "Дипломатическом городке" в Стокгольме. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.