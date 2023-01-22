140 тысяч кур уничтожат из-за новой вспышки птичьего гриппа в Японии

Новую вспышку птичьего гриппа выявили в префектуре Тиба в Японии, из-за чего началось уничтожение примерно 140 тысяч кур. Об этом сообщается в заявлении местной администрации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Подозрение на заболевание возникло на ферме в городе Соса. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

После этого был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где зафиксировали очаги птичьего гриппа. Также был запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

С учетом последней вспышки заболевания, количество уничтоженных из-за него птиц в Японии в текущем сезоне приближается к отметке в 11 миллионов, что является антирекордом. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за заболевания, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур. Кроме того, произошло 52 вспышки в 18 японских префектурах.

Специалисты связывают увеличение количества случаев птичьего гриппа с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц - уже в конце сентября, а также распространением вируса в разных регионах.

Еще сообщается, что птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.