$2,09 млрд выплатят в Канаде двум племенам индейцев за ущемление их прав

Федеральные власти Канады согласились выплатить 2,8 миллиарда канадских долларов (2,09 миллиарда долларов США) двум племенам коренных жителей страны в качестве компенсации за ущемление их культурных и языковых прав. Об этом сообщает канал CBC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что 325 представителей двух племен еще в 2012 году подали коллективный иск к канадским властям. Они требовали компенсации за "потерю языка и культуры", связанную с их учебой в так называемых резидентских школах, в которые принудительно забирали детей индейцев. Соглашение сторон еще должен одобрить канадский Федеральный суд.

Предполагается, что при одобрении сделки судом власти Канады в течение 20 лет перечислят 2,8 миллиарда канадских долларов в спецфонд. Деньги из него индейцы будут тратить по собственному усмотрению.