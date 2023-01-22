https://news.day.az/world/1530574.html В Турции запустят скоростное метро до аэропорта Стамбула
В Турции запустят скоростное метро до аэропорта Стамбула
Линия метро от станции Кягытхане до аэропорта Стамбула, открытие которой состоится в воскресенье, станет самой быстрой линией метро в Турции. Скорость поездов по этой линии будет составлять 120 километров в час.
Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Это будет самое быстрое метро в Турции. Поездка из Кягытхане до аэропорта Стамбула составит 24 минуты", - отметил министр.
По его словам, общая протяженность ветки будет достигать 69 километров.
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