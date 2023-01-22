Польшу замело, Балканы затопило - ВИДЕО
Из-за сильных снегопадов в Польше на дорогах погибли по меньше мере 2 человека. Около 300 тысяч жителей страны остались без электричества, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Сообщается о задержках поездов. Сотрудники экстренных служб совершили больше 2600 выездов.
Во многих местах ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния дорог. Особенно сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.
Проливные дожди привели к подъёму уровня воды в реках Сербии, Боснии, Черногории и Албании.
В пятницу во многих районах упала температура, и дождь сменился снегом. Размыло дороги, не обошлось без повреждения электросетей. Отмечаются проблемы с питьевой водой. Десятки людей были эвакуированы.
К северо-востоку от Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах, затопив сельскохозяйственные угодья.
Власти Албании подключили военных к ликвидации последствий непогоды.
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