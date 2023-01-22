Саудовская Аравия хочет отказаться от монополии доллара в торговле

Саудовская Аравия планирует отказаться от монополии доллара США в торговле. С таким заявлением выступил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова передает портал Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как подчеркнул министр, его страна открыта для торговли другими валютами, но не долларом.

Отметим, что Саудовская Аравия высказала намерение отказаться от доллара в торговле впервые за 48 лет.