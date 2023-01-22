В США трем морпехам предъявили обвинения за участие в штурме Капитолия

Трое действующих военнослужащих Корпуса морской пехоты ВС США, которые принимали участие в штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, предстанут перед судом. Об этом сообщает в субботу газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации издания, в среду официальные обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и нарушении общественного порядка были предъявлены капралу Мике Кумеру, сержанту Джошуа Абейту и сержанту Доджу Дейлу Хеллонену. По данным суда, 6 января они, действуя вместе, проникли в Капитолий и находились там 52 минуты. Кумер в переписке, обнаруженной в его телефоне, утверждал, что президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году были фальсифицированы, и заявлял, что ждет "второй гражданской войны". Военнослужащие внутри Капитолия, как следует из записей видеонаблюдения, занимались вандализмом.

The New York Times не уточняет, какое наказание может грозить обвиняемым, поскольку они являются действующими военнослужащими и их дела могут быть переданы военным органам правосудия. Ранее за участие в штурме Капитолия обвинения были выдвинуты против только одного действующего военнослужащего - майора Корпуса морской пехоты Кристофера Варнагириса, который, согласно выводам суда, напал на сотрудника полиции Капитолия. Среди примерно 940 осужденных за участие в событиях 6 января 2021 года 118 бывших военнослужащих.

Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Более 100 полицейских получили ранения.