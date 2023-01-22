В Венгрии заявили, что снабжение не может осуществляться без энергоресурсов из РФ

Снабжение Венгрии энергоресурсами не может быть гарантировано без российских нефти и газа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В политике важны география и реальность. Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из России, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения в ЕС", - сказал министр, подчеркнув, что Будапешт защищает свои национальные интересы.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Сийярто указал, что Венгрия выступает в поддержку Киева, "когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете". "Мы хотим мира как можно скорее. И мы все знаем, что для установление мира необходимо, чтобы американцы и россияне разговаривали друг с другом", - отметил глава МИД Венгрии. В частности, перед политиками из Германии, США и Франции "должна стоять задача создать обстоятельства" для урегулирования, считает он.

Россия на протяжении уже многих лет остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. В конце августа 2022 года Венгрия подписала с "Газпромом" контракт сроком на два месяца на поставку дополнительно до 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию.