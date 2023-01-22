Более трех тысяч граждан Молдовы могут депортировать из Германии

Более трех тысяч граждан Молдовы должны покинуть Германию под угрозой депортации, пишет молдавское издание Ziarul de Garda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что массовая миграция граждан Молдовы в Германию началась три года назад, с началом пандемии коронавируса. К настоящему моменту граждане Молдовы в Берлине стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну.

"Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация", - пишет газета, уточняя, что за последние два года около 10 тыс. молдаван обратились в Германию за защитой.

По официальным данным, в настоящее время 729 молдавских граждан ожидают в ФРГ получение статуса беженца.