Разрыв связей с Китаем может привести к потере рабочих мест в Германии

Германия должна постепенно снижать свою зависимость от Китая, так как резкое отделение от китайского рынка может привести к потере рабочих мест в ФРГ. Об этом в воскресенье заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает агентство Reuters.

Как следует из материала, Германия работает над так называемой новой китайской стратегией. Стратегия использует более трезвый взгляд на отношения и направлена на снижение зависимости от экономической сверхдержавы Азии, которая является главным торговым партнером страны с 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечало бы интересам рабочих мест в Германии", - сказал министр.

Он добавил, что постепенно другие мировые регионы и рынки должны будут стать более важными для немецкого бизнеса в ближайшие годы и десятилетия.

"Для этого необходимо улучшить политические условия", - подчеркнул Линднер.