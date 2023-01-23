J.P.Morgan улучшил оценку экономики Великобритании в 2023 году

Экономика Великобритании снизится в 2023 года на 0,1%, а не на 0,3%. Таким образом аналитики американского инвестиционного банка J.P.Morgan улучшили прогноз рецессии для экономики Соединенного Королевства, написало агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидания улучшили из-за снижения цен на природный газ и предполагаемого отказа британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.