Летевший из Польши в Грецию самолет Ryanair подал сигнал о бомбе на борту
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о бомбе на борту и в сопровождении греческих истребителей F-16 направляется в Афинский международный аэропорт.
Как передает Day.Az, об этом информировал в воскресенье греческий телеканал ERT1.
По его информации, уже задействованы все наземные и воздушные протоколы на данный случай. В аэропорту имеется специальная зона, куда лайнер будет отведен после приземления.
В свою очередь газета Proto Thema уточняет, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого находятся 192 человека. Лайнер направляется из Польши в Афины и в настоящее время летит над морской акваторией около острова Эвбея. После сигнала о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.
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