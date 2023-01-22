США предрекли катастрофу из-за мегазасухи

Установившаяся в западной части США мегазасуха может привести к катастрофе из-за возросшей нагрузки на водные ресурсы, передает Day.Az со ссылкой на Newsweek.

Опрошенные изданием эксперты считают, что продолжение засушливой погоды грозит "катастрофическими последствиями" для всех штатов.

"Еще одно или два десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты", - заявил один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон.

По его словам, мегазасуха может привести к потере подземных вод и оседанию земли, а также нанести ущерб инфраструктуре. Согласно сведениям U.S. Drought Monitor, 65 процентов континентальной территории США испытывают засуху или находятся в аномально засушливых условиях.

Эксперты считают, что в ближайшее время ситуация с засухой в США не станет лучше, поскольку даже в случае ее спада для восстановления водных ресурсов потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели.