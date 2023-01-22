В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару

Республиканцы в конгрессе США предложили отказаться от привязки уровня госдолга страны к фиксированному значению в долларовом эквиваленте.

Как передает Day.Az, такую идею в эфире Fox News высказал член палаты представителей Брайан Фитцпатрик.

По его словам, установка потолка госдолга в конкретной цифре не имеет смысла. Вместо этого законотворцы считают допустимым устанавливать соотношение долга к ВВП.

Фитцпатрик отметил, что если в 2008 году госдолг США составлял около 40 процентов от ВВП страны, то в этом - уже 125 процентов. "Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете счета и отнимаете кредитную карточку", - провел он аналогию.