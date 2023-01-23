Бразилия и Аргентина планируют разработать общую валюту

Бразилия и Аргентина скоро начнут работу над созданием общей валюты, сообщает Financial Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, денежная единица с предварительным названием sur - в переводе "юг" - может стимулировать региональную торговлю и, конечно, снизит зависимость от доллара. Войти в зону действия sur в перспективе предложат другим странам Латинской Америки, передает телеканал "Известия". На возможный валютный союз будет приходиться 5% мирового ВВП. Больше только у еврозоны - 14%. Официальное объявление о старте работ над общей денежной единицей ожидается в ходе стартующего в воскресенье визита президента Бразилии Лулы да Силвы в Аргентину.