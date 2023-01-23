В Таиланде зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в 285 районах Таиланда в понедельник в несколько раз превысило допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В двух областях страны индекс вырос до коричневого уровня (опасный). При норме 50 пунктов он составляет 325 и 370 соответственно, еще в 26 - до фиолетового (очень нездоровый), то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей, варьируясь от 201 до 267 пунктов. Дети и люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе.

В 36 районах Бангкока и соседних провинций индекс повышен до красного уровня (нездоровый) и составляет от 151 до 198 пунктов. По наблюдениям корреспондента ТАСС, в деловом центре столицы с самого утра висит смог. В остальной 221 области королевства индекс находится на том же уровне.