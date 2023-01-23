Эрдоган обсудит с кабмином вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник, 23 января, с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Posta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сказано в сообщении.