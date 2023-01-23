https://news.day.az/world/1530731.html Эрдоган обсудит с кабмином вступление Швеции в НАТО
Эрдоган обсудит с кабмином вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник, 23 января, с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Posta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сказано в сообщении.
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