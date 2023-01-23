Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в японо-российских отношениях, Япония желает заключить мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что Токио будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России в Украине.