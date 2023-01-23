Пакистан остался без света

Во всем Пакистане произошло отключение электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в Twitter, передает Day.Az.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января. "Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании.