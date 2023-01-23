https://news.day.az/world/1530776.html Стрельба в США - есть погибшие - ВИДЕО
Стрельба в США - есть погибшие - ВИДЕО
Девять человек погибли во время стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где в одном из заведений отмечали китайский Новый год. Об этом сообщили в агентстве Associated Press со ссылкой на полицию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудник департамента шерифа округа Лос-Анджелес уточнил, что нападавшим был мужчина.
По данным RawsAlerts, в инциденте также пострадали девять человек. Подтверждения этой информации пока нет.
Подозреваемого, по предварительным данным, до сих пор не удалось задержать.
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