Стрельба в США
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Девять человек погибли во время стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где в одном из заведений отмечали китайский Новый год. Об этом сообщили в агентстве Associated Press со ссылкой на полицию. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудник департамента шерифа округа Лос-Анджелес уточнил, что нападавшим был мужчина. 

По данным RawsAlerts, в инциденте также пострадали девять человек. Подтверждения этой информации пока нет.

Подозреваемого, по предварительным данным, до сих пор не удалось задержать. 