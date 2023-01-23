https://news.day.az/world/1530790.html В школах Эстонии могут ввести обязательную военную подготовку
В школах Эстонии могут ввести обязательную военную подготовку
В школах Эстонии может быть введена обязательная военная подготовка. С таким предложением официально выступил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я вношу предложение перейти к обязательному курсу гособороны", - сказал Певкур. Он уверен, что это повысит информированность школьников о государственной обороне и научит их действовать в кризисных ситуациях.
Глава Минобороны страны отметил, что среди политических партий есть консенсус по этому поводу и обязательный курс военной подготовки может быть введен уже с 1 сентября 2024 года.
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