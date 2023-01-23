В школах Эстонии могут ввести обязательную военную подготовку

В школах Эстонии может быть введена обязательная военная подготовка. С таким предложением официально выступил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я вношу предложение перейти к обязательному курсу гособороны", - сказал Певкур. Он уверен, что это повысит информированность школьников о государственной обороне и научит их действовать в кризисных ситуациях.

Глава Минобороны страны отметил, что среди политических партий есть консенсус по этому поводу и обязательный курс военной подготовки может быть введен уже с 1 сентября 2024 года.