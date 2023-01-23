Жители Китая встретили Новый год в горах мусора и среди массовых разрушений. После запрета Пекина на традиционные фейерверки красочные шоу проводили за городом без каких-либо ограничений и мер безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в итоге в одном из общежитий буквально прогремел взрыв, пострадало несколько десятков человек.

О масштабах последствий праздника уже заявили сразу в нескольких городах. Улицы там превратились в горы из конфетти и коробок от пиротехники.

В Шанхае сразу несколько залпов фейерверков попали в здание торгового центра. Там вспыхнул мощный пожар, пламя быстро перекинулось на ближайшие дома. Из-за постоянных взрывов спасатели несколько часов не могли добраться до очага возгорания.

Новый год в Китае в этот раз впервые за три года праздновали без жестких ковидных ограничений.