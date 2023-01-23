ЕС расширяет санкции против Ирана

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник согласовали четвертый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщается на странице председательства Швеции в ЕС в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшнем заседании глав МИД министры приняли новый пакет санкций против Ирана, - говорится в сообщении. - ЕС строго осуждает жестокое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих".

Председательство Швеции в ЕС не уточняет, против кого были введены новые рестрикции.

19 января агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз включит в санкционные списки, касающиеся Ирана, 37 позиций.