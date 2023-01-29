На компанию Илона Маска подали в суд

На компанию Twitter, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, подали в суд за неуплату аренды. Иск подала SRI Nine Market Square, владеющая зданием в Сан-Франциско, в котором находится штаб-квартира организации, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным арендодателя, Twitter нарушила договор найма помещения площадью 42,7 тысячи квадратного метра, не заплатив около 3,4 миллиона долларов в декабре 2022 года и аналогичную сумму в январе 2023-го.

Отмечается, что часть долга владелец здания получил за счет гарантийного взноса принадлежащей Маску компании. Согласно юридическим документам, SRI Nine Market Square требует взыскать с Twitter оставшуюся часть долга, а также компенсацию за несвоевременную оплату и прочие убытки.