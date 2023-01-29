Twitter задолжал за аренду офисов британской короне

Организация Crown Estate, управляющая имуществом британской короны, подала в суд на Twitter за неоплату аренды офисов в одном из зданий в центральном районе Лондона, принадлежащих королевской семье, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя фирмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, речь идет об офисных помещениях в районе Вест-Энд, которые, по данным BBC, находятся рядом с площадью Пикадилли. Crown Estate отказалась сообщить размер задолженности Twitter, но подчеркнула, что решение о подаче иска на компанию в Высокий суд Лондона на прошлой неделе было принято после попыток договориться с руководством социальной сети. Отмечается также, что несмотря на инициирование судебного разбирательства, переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Crown Estate управляет имуществом британской королевской семьи на сумму в 19,2 миллиарда долларов. Среди этого имущества жилые дома, роскошные офисные помещения в центре Лондона, магазины, ветряные электростанции и даже морские участки.