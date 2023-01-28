Лондон создаст английскую кремниевую долину между Оксфордом и Кембриджем

Правительство Великобритании планирует создать между университетскими городами Оксфорд и Кембридж английскую кремниевую долину под названием "дуга Ox-Cam". Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект был предложен Национальной комиссией по инфраструктуре еще в 2017 году. Он подразумевал в том числе массовое строительство жилья и создание многочисленных рабочих мест в пяти графствах (Оксфордшир, Нортгемптоншир, Бакингемшир, Бедфордшир и Кембриджшир). Его реализация была приостановлена правительством во главе с экс-премьером Борисом Джонсоном (2019-2022 годы) с учетом недовольства местного населения, а также необходимости направить крупные средства на развитие северных районов Англии.

В обновленный проект на самом начальном этапе планируется вложить £2,5 млн ($3,08 млн), заявил министр жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкл Гоув. Он уверен, что "дуга Оксфорд-Кембридж" в будущем сможет "побороться за инвестиции на мировой арене".

Нынешний кабинет, возглавляемый премьером Риши Сунаком, также поддержал создание комитета по развитию Ox-Cam в составе представителей крупных биокомпаний, инвесторов и управляющих научными центрами. По словам партнера консалтинговой компании в сфере недвижимости Bidwells Майка Дербишира, этот шаг необходим для разработки "четкой долгосрочной стратегии", что позволило бы конкурировать "с такими глобальными суперкластерами, как Кремниевая долина".

В ноябре прошлого года канцлер казначейства Джереми Хант поддержал проект строительства между Оксфордом и Кембриджем железной дороги стоимостью в £5 млрд ($6,1 млрд). Она повторит маршрут закрытой в XX веке "железнодорожной университетской линии" и свяжет пять графств.