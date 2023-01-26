Власти Пакистана попросили США о помощи
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Федеральный министр финансов Пакистана Исхак Дар на встрече с заместителем помощника министра финансов США по Азии Робертом Капротом заявил, что Исламабад нуждается в помощи Вашингтона в переговорах с руководством Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет газета The News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, правительство Пакистана пытается получить от МВФ финансовую помощь, которую называют последним средством спасения страны от дефолта. Однако между Исламабадом и фондом возникли противоречия из-за подхода республики к регулированию обменного курса.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф говорил о готовности властей страны выполнить требования МВФ, чтобы получить очередной транш в размере $1 млрд. Но фонд отказался перечислять деньги, пока Исламабад не отменит субсидии на топливо и электроэнергию. В связи с этим министр финансов попросил американскую сторону оказать дипломатическое содействие.