Запасы в ПХГ Европы опустились ниже 83 млрд куб. м

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 83 млрд куб. м и стабильно остаются на историческом максимуме для данного времени года за счет благоприятной погоды. Отбор из ПХГ практически достиг декабрьского максимума и оказывается на 27% выше средних многолетних значений. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на сниженном уровне, упав с начала января на 44%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 24 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 776 млн куб. м (максимальный показатель для этого дня за последние три года), в то время как закачка в них - 15 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 25 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 72-й день с момента достижения максимума их заполнения на 6,55% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 76,35% (на 20,05 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 82,73 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

На этой неделе в Европе погода будет чуть теплее, чем на предыдущей. В первой половине недели температуры почти во всех странах ЕС поднимутся на несколько градусов, но к концу семидневки снизятся до уровня прошедших выходных. При этом средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС с начала месяца остается высокой и превышает 23%. А 15 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 35,4%. Однако всю прошлую неделю доля ветрогенерации постепенно снижалась и 24 января упала до 10,4%.

Европа вновь наращивает поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 66% от максимума. Средняя цена закупки газа в январе упала до $735 за тысячу куб. м. А 17 января стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже $600 впервые с 30 августа 2021 года.